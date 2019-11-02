التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار أثار خطاب نقابة المعلمين الموجه لوزارة التربية والتعليم، الخاص بمضاعفة استحقاقات المعلمين المالية في إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2020 موجة غضب واسعة وسط المدرسين واعتبروا أن النقابة لا تمثلهم ولا يجب أن تتحدث إنابة عنهم، فيما أعلنت رئيس لجنة المعلمين بالإنابة قمرية عمر عن اتجاه لسحب الثقة عن نقابة المعلمين. Advertisements وقالت رجاء الزعيم بحسب آخر لحظة، إن هذه النقابة لا تمثل المعلمين وظلت موالية للنظام البائد حتى سقوطه، وقطعت بأن ما تقوم به النقابة لن يجدِ مع المعلمين نفعاً وأضافت الكل يعرف تاريخهم الأسود. وتابعت “لماذا لم نسمع بهذه الزيادات طوال الأعوام الماضية”، ووصفت خطوة النقابة بأنها محاولة لتحسين صورتها المشوهة وكسب ود المعلمين الساخطين عليها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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