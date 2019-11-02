محكمة تنظر في احتيال سيدة على مستثمر سعودي بـ(3) ملايين ريال

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
سرد المستثمر السعودي عبد الكريم الزهراني تفاصيل مثيرة بشأن تعرضه لعمليات احتيال ونصب من قبل سيدة سودانية. وقال الزهراني لمصادر، إنه تعرض لاحتيال من سيدة في مبالغ وصلت إلى (3) ملايين ريال سعودي، بدعوى تنفيذ مشاريع استثمارية بولاية النيل الأبيض إبان فترة الوالي عبد الحميد موسى كاشا، بعد تلقيه تطمينات وقتها من تلك السيدة وأنها تمتلك النفوذ لإنجاح تلك المشاريع.
وقال الزهراني إنه اكتشف بأنه تعرض للاحتيال من قبل تلك السيدة، الأمر الذي دفع لتحريك إجراءات قانونية في مواجهتها، مشيراً إلى أن لديه (5) بلاغات بمحكمة الأوسط بالخرطوم في مواجهتها، وكشف عن القاء القبض على تلك السيدة عقب هروبها واختفائها لعدة أشهر.
وقال الزهراني بحسب صحيفة السوداني: “كرهت الاستثمار في السودان بسبب احتيال هذه السيدة”، وأضاف: “4 مستثمرين سعوديين أعرفهم احتالت عليهم ذات السيدة”، وتابع: “الاستثمار في السودان مخيف والمستثمر يحتاج للأمان”، مشيراً إلى أنه تلقى نصائح من مستثمرين سعوديين بعدم الاستثمار في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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