التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار كشفت حركة العدل والمساواة عن زيارة لوفد رفيع بقيادة رئيس الحركة د. جبريل ابراهيم الى تشاد في الفترة من الثاني الى الخامس من نوفمبر. Advertisements ونوه (تعميم) صحفي ممهور بتوقيع الناطق الرسمي معتصم احمد صالح، الى أن الزيارة تاتي استجابة لدعوة من الرئيس التشادي إدريس ديبي، بهدف التفاكر حول سبل الدفع بالعملية السلمية و دور أنجمينا في تحقيق السلام و الإستقرار في السودان. وعلمت آخر لحظة، ان حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي بجانب جبريل ابراهيم سيلتقيان بالرئيس لمناقشة قضايا السلام. الخرطوم: (كوش اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر لقاء ثلاثي مرتقب بين ديبي وجبريل ومناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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