في حادثة مثيرة تلميذات يطردن عميد مدرستهن بام درمان

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار أقدمت تلميذات في مدرسة بام درمان بطرد عميد مدرستهن بسبب خلافات مالية مع مجلس الاباء. Advertisements وبحسب آخر لحظة، تداول ناشطون مقاطع فيديو لاحتجاجات التلميذات وهتافهن وهن في وجه العميد وسط إصرار أصوات نسائية يوجهن التلميذات بطرده. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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