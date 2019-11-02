الجبهة الثورية: سنحمل السلاح حال تعيين الولاة قبل السلام

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
استنكر قيادي بالجبهة الثورية، دعوات “قوى الحرية والتغيير” باستعجال تعيين الولاة قبل اتفاق السلام الشامل، وقال القيادي لمصادر – مفضلاً حجب اسمه، إنه لم تصلهم أي معلومة رسمية من اللجنة المشكلة من طرف الحكومة، لكنه قال إنهم ملتزمون بإعلان جوبا والذي نص على تأجيل تعيين الولاة ونواب المجلس التشريعي إلى حين اتفاق السلام الشامل، وقال: إذا تم أي تجاوز لإعلان جوبا، ليس أمامنا إلا حمل السلاح مرة أخرى، وعدم الالتزام بأي اتفاقيات، مشيراً إلى أن مثل هذه الأساليب هي التي أدت إلى عدم استقرار السودان، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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