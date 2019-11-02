التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار وجه النائب العام تاج السر علي الحبر ادارة السجن بعدم التجديد للمعتقلين بامر الطواريء، كما وجه النيابات بالغاء اوامر القبض والغاء طلبات الافراج. Advertisements وقالت مصادر بحسب آخر لحظة ان النائب العام سيعيد الأستجواب والتحري للمعتقلين من جديد، سيما بعد تدوين بلاغات جديدة بحق بعض المعتقلين في نيابة الثراء الحرام, وكانت الثراء الحرام قد أكملت الترتيبات للتحقيق مع “7” من رموز النظام السابق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة استجواب رموز النظام والغاء أوامر القبض بالطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.