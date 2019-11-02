“قوى الحرية”: ترشيحات الولاة دعاية إعلامية للمرشحين

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” الصادق آدم، إن لجنة الحكم الولائي المعنية بوضع تصور للآليات التي يجب أن يتم بها اختيار ولاة الولايات المدنيين لم تنه عملها بعد، وأن مهامها إنشاء مشروع المرسوم الدستوري الذي يؤسس لقوانين الولايات والمحليات، وأضاف: “لأن الوثيقة الدستورية لم تشر إلى كيفية تأسيس الولايات والمحليات”، مشيراً إلى ضرورة وجود مرسوم دستوري يعطي الصلاحيات للولايات وقانون للحكم المحلي.
وقال آدم بحسب صحيفة السوداني: “كل الترشيحات التي تمت تخص الولايات حتى الآن فـ”الحرية والتغيير” لم ترسل خطاباً رسمياً لمكوناتها في الولايات المختلفة للترشيح بالطريقة المتفق عليها”، لافتاً إلى أن كل ما يتم الآن من ترشيح أسماء هي خطوات استباقية ودعاية إعلامية للمرشحين.
مشيراً إلى أن المبدأ الوحيد المتفق عليه حتى الآن أن تأتي ترشيحات الولاة من الحرية والتغيير في الولايات، إلى جانب مبدأ الكفاءة ومعايير الحرية والتغيير لتقلد المواقع الدستورية في الدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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