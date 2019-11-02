تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * القوات المسلحة تنفي سحب جنودها من اليمن * السودان يوافق على المشاركة في اجتماع بشأن سد النهضة في واشنطن الجريدة: * نبيل أديب: سنشاهد (الفيديوهات) ونستمع لكل من لديه معلومات عن فض الإعتصام * (زيرو فساد) تكشف عن تلاعب البشير والجاز بعائدات البترول * تطورات في قضية مدرسة بشير العبادي وفتح بلاغ في مواجهة المدير الصيحة: * الجبهة الثورية: سنحمل السلاح حال تعيين الولاة قبل السلام * غندور: (الحرية والتغيير) لا تمثل الشعب * مصرع (2) من المواطنين رمياً بالرصاص من قبل مسلحين بشمال دارفور * المحكمة تستمع لآخر شهود الدفاع في قضية البشير اليوم السوداني * (قوى الحرية): ترشيحات الولاة دعاية إعلامية للمرشحين * غندور يقترح منح منصب رئيس الجمهورية للجيش * اتهام سيدة بالاحتيال على مستثمرين عرب Advertisements الوطن * توقعات بإدانة الرئيس المخلوع في قضايا (الثراء الحرام) * (الثورية): سنلجأ إلى (تقرير المصير) حال فشل مساعي السلام الوطن * وضع نافع والجاز وهارون في حبس انفرادي * إعادة استجواب رموز النظام وإلغاء أوامر القبض بالطوارئ * غندور: الشارع ليس ملكاً للحرية والتغيير * حمدوك إلى بروكسل الجمعة الدار * محامي (المخلوع): البشير مهدد بالعمى بسبب سخانة زنزانته * انتشال جثمان طفلة عمرها (10) أعوام يثير علامات التساؤل * خبير اقتصادي لـ (الدار): سعر الدولار سيصل إلى مئة جنيهاً * موظفة تستولي على حسابات العملاء ببنك شهير * شرطة الجزير تكمل تحرياتها في مقتل زوجة على يد طليقها بالحزيرة * اليوم امتحان الانجليزي للأساس والرياضيات للثانوي *الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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