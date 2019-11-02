رابطة المريخ بالدوحة تتكفل باعادة فيد الغربال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن رابطة المريخ بالدوحة اعلنت عن تكفلها باعادة قيد لاعب الفريق محمد عبد الرحمن في كشوفات باتفاق مسبق مع اللاعب وكشفت متابعات الموقع أن الرابطة اخطرت المريخ باتفاقها مع اللاعب ويتوقع أن يتم حسم الامر في الساعات المقبلة.

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