إستمرار حملات إحتواء ومكافحة الكوليرا بولاية سنار….

الخليج 365:

أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية سنار، المهندس طارق سعيد، حرص الوزارة على كلورة مياه الشرب وتوزيع الفرق المُدربة على محليات الولاية السبع لتغطية جميع موارد المياه السبب الرئيس في انتشار مرض “الكوليرا”.

وأعلن سعيد استمرار حملة احتواء مرض “الكوليرا” بالتطعيم وحملات التوعية والتثفيف الصحي تُنفذها عدد من الجمعيات والمنظمات والشركاء في مقدمتهم منظمة الصحة العالمية و”اليونيسيف” و”صندوق إعانة المرضى الكويتي”، ضمن برنامج درء آثار الخريف، وأوضح أن المجهودات تشمل “كلورة” مصادر مياه الشرب داخل وخارج شبكات المياه بمحليات الولاية بجانب حملات إصحاح البيئة وبرامج تعزيز الصحة. المادة السابقة رئيس وزراء قطر الأسبق يتحدث عن “فرصة ذهبية لا تتكرر” لدول الخليج بشأن إيران المقالة القادمة الحكومة المصرية ترد على أنباء انتشار ميكروبات خطيرة و مميتة في الهواء

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