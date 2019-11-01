مستشار سلفاكير توت قلواك يصل الخرطوم…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يصل الخرطوم اليوم “الجمعة”، مستشار رئيس حكومة دولة جنوب السودان للأمن القومي توت قلواك، ومن المُقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء لإطلاعهم على آخر الترتيبات الجارية بشأن المفاوضات المقبلة بالعاصمة جوبا.
وقال قلواك بحسب “إس إم سي” أمس، إن جوبا تعمل جاهدة على استكمال حلقات السلام التي بدأت بالتوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح.
وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن رئيس الوساطة توت قلواك في حراك وتواصل مستمر مع الحكومة، مشيداً بالجهود التي يقوم بها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح.
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