مديرة جامعة الخرطوم”فدوى” تتعهد بتسحين أوضاع الاستاذة والنهوض بالجامعة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهّدت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبد الرحمن علي طه، بالسعي الجاد لترقية موقع الجامعة في التصنيف العالمي، وذلك بالعناية بالبحث العلمي وتذليل العقبات التي تواجه الأساتذة.

وأكدت فدوى خلال طوافها على كليات “العلوم، العمارة، الهندسة، وإدارة مطلوبات الجامعة”، بمجمع الوسط أمس، اهتمامها بتحسين وضع الأستاذ الجامعي ومساعدي التدريس، ومعالجة المشكلات الراهنة وفقاً للأولويات.

وناقشت المديرة مع الأساتذة، آلية اختيار عمداء الكليات، وقالت إنها تستهدي برأي الأساتذة.

وتحدث أساتذة الجامعة عن ضعف المرتبات والميزانيات المخصصة للبحث العلمي، وطالبوا بتحسين بيئة العمل واستبقاء الأستاذ الجامعي.

وكانت مديرة جامعة الخرطوم ابتدرت زيارات واسعة شملت جميع مجمعات الجامعة واستمعت إلى قضايا الأساتذة، وتعهدت بمعالجة القضايا التي تليها والتواصل مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء للشروع في حل بقية القضايا.