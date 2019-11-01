ترامب: نعرف تماما هوية الزعيم الجديد لتنظيم “داعش”

الخليج 365: نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، تغريدة على “تويتر”، اليوم الجمعة، أكد فيها أن بلاده تعرف هوية الزعيم الجديد لتنظيم “داعش” الإرهابي حق المعرفة.

وقال ترامب في تغريدته المقتضبة: “تنظيم داعش لديه زعيم جديد. نحن نعرف حق المعرفة من يكون!”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية زعيم التنظيم الجديد. المادة السابقة رابطة المريخ بالدوحة تتكفل باعادة فيد الغربال المقالة القادمة منزل ومليار جنيه لنجم الهلال ولاء الدين

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