لجنة المسابقات : مباراة الهلال والمريخ في موعدها

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الخليج 365 :
قالت اللجنة المنظمّة باتحاد كرة القدم السوداني إنّ مباراة القمّة بين الهلال والمريخ قائمة في موعدها المحدّد مسبقًا الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي، وإنّه لا اتجاه لترحيلها أو تأجيلها.
وأوضح الفاتح باني في تصريحاتٍ لـ”باج نيوز” أنّ مباراة الهلال في مجموعات أبطال أفريقيا لا تتعارض مع موعد مباراة القمّة في الدوري الممتاز.
وأضاف” الوقت أمام الهلال كافٍ قبل مباراته في البطولة الأفريقية، وبالتالي لا يوجد أيّ منطق لتأجيلها”.
وأبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم أنّه من المتوقّع أنّ تأجيل مباراة الهلال الخرطوم أمام نظيره هلال الفاشر المقرّر له السادس والعشرين من نوفمبر.
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