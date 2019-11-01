القضارف تكمل استعدادها لافتتاح بورصة سوق المحاصيل

أكدت المهندس نفيسة نوح المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيس غرفة إنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف، أكدت أن الولاية أكملت استعدادها لافتتاح أسواق المحاصيل ببورصة القضارف.

كما أكدت بحسب (سونا)، أن حصاد محصول السمسم اكتمل بنسبة عالية. وزادت: ومن المتوقع افتتاح الأسواق في القريب العاجل خاصة وأن السمسم يلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد.

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وفي سياق منفصل قالت نفيسة إن وقاية النباتات وإدارة الإرشاد الزراعي بالولاية تبذلان جهوداً مقدرة لتفادي الآفات التي تفتك بمحصول السمسم بتجهيز المبيدات، ونشر الوعي لطرق استخدام المبيدات والتخزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)