أكدت المهندس نفيسة نوح المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيس غرفة إنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف، أكدت أن الولاية أكملت استعدادها لافتتاح أسواق المحاصيل ببورصة القضارف.
كما أكدت بحسب (سونا)، أن حصاد محصول السمسم اكتمل بنسبة عالية. وزادت: ومن المتوقع افتتاح الأسواق في القريب العاجل خاصة وأن السمسم يلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد.
وفي سياق منفصل قالت نفيسة إن وقاية النباتات وإدارة الإرشاد الزراعي بالولاية تبذلان جهوداً مقدرة لتفادي الآفات التي تفتك بمحصول السمسم بتجهيز المبيدات، ونشر الوعي لطرق استخدام المبيدات والتخزين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر القضارف تكمل استعدادها لافتتاح بورصة سوق المحاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.