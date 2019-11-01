“المؤتمر السوداني” بسنار يزور الإدارات الأهلية بالدندر

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية سنار القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الماحي محمد سليمان أهمية رفع الوعي الفكري بمكاسب ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى أن الثورة جاءت بغرض تغيير المفاهيم واستصحاب الكفاءات النزيهة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وقال سليمان إن حزب المؤتمر السوداني قائم على الولاء الفكري باعتباره حزباً برامجياً يسعى لتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطن.

جاء ذلك لدى زيارته الإدارات الأهلية بمحلية الدندر بحسب (سونا)، حيث التقى بالناظر صلاح المنصور العجب ناظر عموم قبائل رفاعة الشرق ورجالات الإدارة الأهلية من العمد بحضور ممثل حزب المؤتمر السوداني بفرعية الدندر عمر عبدالجبار، وطبقاً للماحي فإن الزيارة جاءت بغرض التعارف والتنوير والتعريف بالحزب ورؤاه ومواقفه والتفاكر والتشاور بشأن الفترة المقبلة، بجانب التنوير ببرامج وأطروحات قوى الحرية والتغيير .

Advertisements

من جانبه، أعرب الناظر صلاح العجب عن سعادته بالزيارة مستعرضاً نبذة تعريفيةعن المحلية وموقعها الجغرافي وتركيبتها السكانية إضافة إلى مواردها الاقتصادية، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة العديد من القضايا ومساهمتها الفاعلة في رتق النسيج الاجتماعي مؤكداً جاهزية الإدارة الأهلية لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة والوقوف والدعم لتحقيق مكاسب الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)