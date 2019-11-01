وفد رفيع من جنوب السودان يصل الخرطوم

وصل البلاد اليوم الجمعة وفد من جمهورية جنوب السودان يقوده السيد توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي.

وقال الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء في جمهورية جنوب السودان عضو الوفد الزائر، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، إن الوفد يحمل رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة في الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق .

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وأضاف مضوك أن البلدين يجريان في الوقت الراهن مشاورات متواصلة بشأن السلام خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في دولة جنوب السودان المقرر لها ١٢ نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن دور السودان محوري في تنفيذ هذا الاتفاق باعتباره ضامنا له.

وأبان مضوك أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)