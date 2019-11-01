منزل ومليار جنيه لنجم الهلال ولاء الدين

الخليج 365 : تفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال عرض على اللاعب ولاء الدين موسى منزلا باحد احياء الخرطوم بجانب مبلغ مليار جنيه مقابل اعادة قيده في الكشوفات الزرقاء ويتوقع ان تحسم الصفقة خلال خلال.

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