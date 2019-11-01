عبدالله الشريف يفاجئ السيسي بتسريبات خطيرة لم تخطر على باله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الاعلامي المصري المعارض، عبدالله الشريف، مفاجأة جديدة بنشره صور حصرية، تعرض لأول مرة لقصور جديدة ومنطقة عسكرية يبنيها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، غير التي تحدث عنه رجل الاعمال والمقاول المصري محمد علي.

وبحسب المقطع الذي نشره “الشريف” على صفحته بفيس بوك ورصدته (وطن) تم عرض صور حصرية لمشروع قال إنه أطلق عليه اسم (110 الحربي) المسمى ميدانيا بـ”الكيان العسكري”.

وأشار المعارض المصري إلى أن هذا المشروع الضخم يقع تحت إدارة اللواء محسن الشيخ، وهي مساحة كبيرة جدا بها 5 قصور ممنوع الاقتراب منهم لمسافة أميال.

وأوضح عبدالله الشريف أن 3 قصور منهم للسيسي وقصرين آخرين لكل من وزير الدفاع ورئيس الأركان.

كما نشر صورا لـ 48 فلة خصصت لكبار قادة الجيش، وعدد 290 عمارة للضباط الأقل رتبة ولهم مراكز قيادية، و333 عمارة لصف الضباط وما دونهم من العاملين داخل المؤسسة العسكرية.

ولفت عبدالله الشريف إلى أن رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس ساهمت شركته بهذا المشروع، وكان له مديونية عند الدولة تقدر بـ16 مليون دولار منذ 3 سنوات، ودفع له الجيش 2 مليون دولار بعد الضجة التي أثارها محمد علي متوعدين بدفع بقية المبلغ فيما بعد.

وانتشرت التسريبات التي كشفها عبدالله الشريف على نطاقٍ واسعٍ، ما دفع بالآلة االإعلامية للنظام الى شنّ حرب لتشويهه ومحاولة التغطية على ما كشفه بنشر تسجيلات مفبركة ضدّه، فنّدها وفضحها الإعلامي المصري المُعارض.

واتهم اعلام السيسي “الشريف” بتجارة المخدرات، ما أثار سخرية الاعلامي المصري.

ومؤخراً، أرسل النظام المصري إنذاراً للسفارة البريطانية لاعتقال عبدالله الشريف، على اعتبار أنه يعيش حالياً في بريطانيا، لكنّ “الشريف” فضح النظام وسخر منه، وأكد أنّه لا يتواجد في بريطانيا.

والاعلامي المصري عبدالله الشريف يقدّم برنامجاً أسبوعياً يبثه عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” يتناول فيها قضايا مصرية حسّاسة وتلقى تفاعلاً كبيراً.