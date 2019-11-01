المفتش العام يلتقي مدير مشروع حرية التنقل بالإيقاد

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
التقى الفريق شرطة د. عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة – المفتش العام بالسنغالية كومبا ديوب مدير مشروع حرية الحركة والتنقل بدول الايقاد بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. والوفد المرافق لها بحضور مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة ومدير الادارة العامة للعلاقات الدولية.
و رحب الفريق يونس في مستهل اللقاء بحسب (سونا)، بالزيارة التي اعتبر انها جاءت في توقيت مناسب لمناقشة احدى القضايا المهمة في مسار حرية الحركة والتنقل بين دول الايقاد واكد اهتمام رئاسة الشرطة بهذا المشروع وذلك بإنشاء المركز الهجري والسعي لتوقيع برتوكولات اتخاذ التدابير الكفيلة لإنجاح المشروع.
من جانبها كشفت كومبا ديوب عن أهداف زيارتها التي استهلتها باجتماع مع وزيرة العمل ثم لقاء اتحاد عام نقابات عمال السودان حيث قد عملت على شرح وافي عن المشروع و قالت ان الزيارة اتت في إطار تفعيل أنشطة المشروع بدول الايقاد.
وقدمت نبذة عن المشروع والذي يجي في اطار إيجاد آلية لتنسيق الهجرة وذلك بالتدريب وبناء القدرات لخبراء مرجعيين للهجرة مؤكدة ان تدريبهم سيستمر لمدة عام كامل في عدد من دول الإيقاد ودول أوروبية مثل ايطاليا وتزويد الخبراء بمعدات العمل لمساعدة الدول في ادارة المشروع.
وقد تم منح فرص لترشيح عدد (5) خبراء من السودان يمثلون وزارات العمل والداخلية والخارجية و مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بشئون المغتربين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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