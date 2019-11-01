السودان يعلن مشاركته في اجتماع واشنطن حول “سد النهضة”

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
أعلنت الخرطوم، الجمعة، رسمياً، مشاركتها في اجتماع مع القاهرة وأديس أبابا تستضيفه واشنطن الأسبوع المقبل بشأن “سد النهضة” الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام وزارة الري والموارد المائية السودانية، بحسب (الأناضول). وقال البيان إن وزارة الري أعلنت موافقتها على الدعوة الأمريكية لحضور الاجتماع في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.
ويتوجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، برفقة وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف البيان أن الاجتماع “يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية (صاحبة الدعوة)، وزراء خارجية ومياه كل من السودان وإثيوبيا ومصر، بحضور رئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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