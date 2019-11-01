والي الجزيرة أحمد حنان: ليس للوالي حق تعيين لجان تسييرية

قطع اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بأن تكليف لجان التسيير بالأحياء يتم عبر المواطنين في الأحياء والفرقان بالإجماع أو الإنتخاب أو التوافق وليس للوالي حق تعيين لجان تسييرية بالأحياء.

وقال الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بحسب (سونا)، بوفد من تنسيقية لجان المقاومة بمحلية الكاملين بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالولاية إن أبوابه مفتوحة لكل من يحمل هم الولاية والنهوض بها. وأعلن التزام حكومة الولاية بتلبية طموحات وتطلعات إنسان الولاية.

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من جانبه جدد الدكتور عمر احمد ميرغني، عضو الوفد، مطالب المواطنين بإقالة كل العاملين بالوحدات الإدارية، الذين ينتمون للنظام البائد، وتأهيل وصيانة المدارس وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي ووقف الاستثمار داخل المدارس وتوفير آليات الصحة الوقائية وتكثيف حملات الرش وآليات وعمال النظافة والاهتمام بتأهيل وصيانة المستشفيات والمراكز العلاجية وزيادة حصة المحلية من الدقيق وتوطين التواكيل بالمحلية والعمل على مصادرة دور المؤتمر الوطني وكل الدور التابعة للنظام البائد والنظر لقضايا الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية وديوان الزكاة وإيجاد حل لمشكلة مشروع الميناء البري لمحلية الكاملين وتأهيل شبكات المياه والنظر لقطوعات الكهرباء، فيما أوضح د. محمد عبد الله جبر الله مدير عام الصحة أن القرارات المركزية العليا حالت دون إكمال نقص الكوادر في قطاع الصحة معلناً إلتزامه بمعالجة قضايا الصحة والسعي لسد نقص الآليات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)