الجبهة الثورية: مفاوضات جوبا الفرصة الأخيرة

أعلنت الجبهة الثورية التى وصلت إحدى فصائلها الخرطوم منتصف الأسبوع الماضي ان مفاوضات جوبا بين حركات الكفاح المسلح والحكومة تعتبر الفرصة الأخيرة لتماسك اللحمة السودانية.

ووصف جمعة الوكيل أحد قيادى الجبهة فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم بحسب (سونا) الشعب السودانى بالفريد فى كل العالم والذى صبر طويلاً على ممارسات وتمركز سلطة الانقاذ البائدة، داعياً الشباب الجديد الذى قاد الثورة لبناء سودان حقيقى مشيراً إلى ان الشعب يسير فى الاتجاه الصحيح لوجود ارادة حقيقية .

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وقال الوكيل (كان هناك تغييب من المركز للشعب السودانى لذلك تم استغلال الدين أما اليوم فهناك وعي تام ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)