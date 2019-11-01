عثمان الطويل: الدعم السريع عين ساهرة في تأمين الحدود

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
قال الأستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار ان قوات الدعم السريع ستظل هي العين الساهرة في تأمين حدود السودان مع دول الجوار مشيداً بما حققته من إنجاز في ضبطها لمحاولات تهريب أسلحة بمنطقة القلابات علي الحدود الشرقية.
وأوضح الطويل في تصريحات صحفية بحسب (سونا) ان هذه الأدوار الوطنية العظيمة التي تقوم بها قوات الدعم السريع يجب أن ينظر اليها بعين الرضا والتقدير لجهة مساهمتها في تأمين الحدود ومكافحة التهريب والحد من عمليات الاتجار بالبشر مؤكداً دورها في تعزيز الأمن الاستراتيجي للسودان وأضاف ” القاصي والداني يعلم الدور الوطني لقوات الدعم السريع “مشيراً إلى ما قامت به من مجهودات في مكافحة الهجرة غير الشرعية الأمر الذي حدا بالاتحاد الأوروبي للاشادة بها في تعاونها من أجل إحتواء ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار ان الدعم السريع قدم تضحيات جسام في سبيل استقرار البلاد مشيراً إلى انه يعد شريكاً أصيلاً في إنجاح ثورة 19 ديسمبر المجيدة وفي تأمين الفترة الانتقالية حتي تعبر البلاد لبر الأمان. وقال ان هناك جهات تسعي لخلق بلبلة واضطراب في البلاد إلا أن الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى ستكون لها بالمرصاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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