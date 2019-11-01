الجبهة الثورية تقرير المصير لا يعني الانفصال

أكدت الجبهة الثورية التى تضم حركات الكفاح المسلح بجنوبي كرفان والنيل الأزرق ودارفور ان دعوات تقرير المصير التى بدأت تلوح مؤخراً خاصة فى مناطق النزاع المسلح بجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان لا تعنى الانفصال اطلاقاً.

واوضح الأستاذ أحمد أحد قيادى الجبهة فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة أم درمان صباح اليوم بحسب (سونا)، ان تقرير المصير هو الكرت الأخير بيد طالبيه اذا لم يتم الاتفاق على حل مشاكلهم وقضاياهم، مضيفاً (ومن حقهم اختيار التقرير فى مصيرهم لأن الموت والحرب استمر 30 عاماً).

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وقال ان تقرير المصير حق مكفول لكل شعب لا يجد حقه فى الحياة وهو ليس منحة تقدمها الحكومات (اذا لم تحل مشكلتي اعطني حقي فى تقرير مصيري) مطالباً الحكومة أن تعمل من أجل السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية حتى تحافظ على وحدة السودان محذراً من انها الفرصة الأخيرة للحفاظ على لحمة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)