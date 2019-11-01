الكاردينال ينقذ صفقة بشه من الانهيار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن رئيس نادي الهلال الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال انقذ صفقة بشه من الانهيار بعد تعثرها في جلستها الاولي وتمكن الكاردينال بمكالمة من اقناع بشه الصغير بالتجديد للهلال.

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