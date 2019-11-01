ظريف يوجه دعوة الى أمريكا ويقول إن طهران لن تذعن أبدا “للترهيب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي لعام 2015، وقال إن طهران لن تذعن أبدا للترهيب الأمريكي.

وأضاف ظريف في تغريدة له على موقع “تويتر” أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، تظهر فشلا في سياسة واشنطن.

وغرد: “بدلا من التنقيب بشكل أعمق، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، “فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته إن “إخضاع عمال البناء الإيرانيين إلى “إرهاب افتصادي” يظهر فقط أقصى إخفاق “للضغط الأقصى” الذي تمارسه الولايات المتحدة، فيمكن لأمريكا أن تعاقب كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يستسلموا أبدا للترهيب الأمريكي”.