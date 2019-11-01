زراعة (4) ملايين فدان سمسم بشمال كردفان

الخليج 365 :

بلغت جملة المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم الزراعي الحالي بولاية شمال كردفان 4 ملايين فدان تمثل نسبة 50% من المساحات المزروعة التي بلغت 9 ملايين و725 ألف فدان. وأوضح د. محمد الحافظ الشريف المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن عمليات حصاد السمسم تسير بصورة متواصلة من قبل المزارعين بكافة مناطق الولاية، مشيرا إلى أن التوسع في زراعة السمسم يعزى إلى قناعة المزارعين بأهمية المحصول ودوره في الصادرات من المحاصيل النقدية، مضيفا أن المحصول له قيمة اقتصادية كبيرة ولذلك اتجه المزارعون إلى التوسع في زراعته في الأراضي الجيدة خاصة وأن محصول السمسم يسهم كثيرا في سد الفجوة من المحاصيل الزيتية وللمساهمة في الصناعة، كاشفاً أن محصول السمسم بدأ الآن يرد إلى بعض أسواق المحاصيل بمحلية الرهد أبودكنة وأم روابة، وأضاف أن الولاية شهدت هطول أمطار بمعدلات جيدة وكان توزيعها ممتازاً بمناطق المشاريع الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالترتيبات الإدارية والفنية مبكرا، مؤكدا أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الموسم الحالي سيكون أفضل من المواسم السابقة.