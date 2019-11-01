لجنة تسجيلات الهلال تتحرك مبكراً.. والكاردينال يخطط لإعادة الغربال

شهاب محمد - الخرطوم - السوودان اليوم : شرعت لجنة التسجيلات التي كونها مجلس إدارة نادي الهلال في مفاوصات مع عدد من اللاعبين الذين تم رصدهم وفي مقدمتهم ظهير حي الوادي نيالا الحالي والمريخ السابق محمد حقار وتفاضل اللجنة بين مهاجم الخرطوم الوطني محمد المصطفى ومهاجم التبلدي محمد عباس وأفاد مصدر موثوق أن الهلال سيظفر بواحد من ثلاثة مهاجمين هم محمد عباس.. محمد المصطفى وياسر مزمل نجم المنتخب الوطني والأهلي شندي.

وعلى الجانب الآخر اقترب الأزرق كثيرا من مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن الذي انتهت فترة قيده بالنادي ولم يتحرك المجلس لمفاوضته، وتشير مصادر مقربة من رئيس نادي الهلال أنه بصدد إعادته مرة أخرى لاستعادة شعبيته التي فقدها كثيرا في الفترة الماضية. ويخطط الكاردينال لتوجيه ضربة للمريخ بإعادة الغربال وتسجيل واحد من نجميه مطلقي السراح أمير كمال أو محمد هاشم التكت. المادة السابقة استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل دونالد ترامب المقالة القادمة زراعة (4) ملايين فدان سمسم بشمال كردفان

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