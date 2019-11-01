استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل دونالد ترامب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف استطلاع نشر اليوم الجمعة، وأجرته قناة “إي بي سي” الأمريكية بالتعاون مع صحيفة “واشنطن بوست”، أن 49% من الأمريكيين يؤيدون عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
وعارض عزل ترامب 47% من الأمريكيين الذين طرِح عليهم السؤال: “استنادا للمعلومات المتوفرة لديك، هل تعتقد أنه يجب على الكونغرس أن يعزل ترامب وينحيه عن منصبه أم لا؟”.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 82% من المشاركين فيه الذين ينتمون لتيار الديمقراطيين، يؤيدون إجراء عزل ترامب، فيما عارضت النسبة نفسها من الجمهوريين (82%) عملية عزل الرئيس.
وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أن صادق مجلس نواب في الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد، دونالد ترامب.
روسيا اليوم
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