الهلال يتلقى الضوء الأخضر لتجديد قيد”3″ لاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ الهلال توصّل إلى اتفاقٍ مع لاعبيه مطلقي السراح بقيادة عبد اللطيف بوي، عمار الدمازين، والي الدين لتجديد التعاقد معهم لمدةِ شهرين.

وفي المقابل، لم تتضّح الصورة بشأن كلٍ من السمؤال ميرغني، ومحمد مختار الشهير بـ”بشة الصغير”.

وأوضحت المصادر لـ”باج نيوز” أنّ الهلال سيشرع في إكمال الاتفاق مع اللاعبين قبل مباراة الفريق المرتقبة غدًا”السبت” أمام حي العرب بورتسودان ببطولة الدوري الممتاز.

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وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ اللاعب محمد مختار رفض التجديد مبدئيًا، واشترط استلام مستحقاته المتأخرة قبل بدء مفاوضاتٍ بشأن تجديد عقده مع النادي.

و”الخميس”، انتهت عقودات اثنين من لاعبي الهلال بقيادة السمؤال ميرغني، ومحمد مختار.

وسابقًا، منح اتحاد كرة القدم الأندية الضوء الأخضر لتجديد التعاقد مع أيّ لاعبٍ تنتهي فترته لمدة شهرين.