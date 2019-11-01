- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات البريطانية من أجل فوز “صديقه” بوريس جونسون.
وقال كوربين في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس، إن “ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل انتخاب صديقه بوريس جونسون”.
وجاء ذلك ردا على تصريحات ترامب الصحفية التي هاجم فيها الرئيس الأمريكي زعيم حزب العمال، واصفا إياه بأنه مرشح “غير صالح” لرئاسة الحكومة البريطانية، وأعرب عن تأييده لبوريس جونسون.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة من المقرر أن تجري في بريطانيا يوم 12 ديسمبر المقبل.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة كوربين يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.