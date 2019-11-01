الكشف عن تفاصيل لقاء عرمان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بدر الدين موسى عن لقاء تم بين قيادات الحركة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان فنيك هيثم.

وقال بدر الدين أن اللقاء الذي حضره رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان أمن على دعم وتثيبت الحكم المدني وتعزيز روح الشراكة بين أطراف العملية السلمية، وأكد الاجتماع أن إجتماعات جوبا أوجدت روح جديدة للشراكة ودعوا لضرورة التسريع بالحل السلمي الشامل الذي سينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطنين السودانين ومنهم النازحين واللاجئين، وبناء نظام جديد في السودان.

وقال بدر الدين إن الحركة الشعبية قررت إسال وفد للخرطوم للقضايا الإنسانية ووقف العدائيات كما ورد في الإعلان السياسي الموقع في جوبا. المادة السابقة خبر (كارثة)!.. بقلم كمال عوض المقالة القادمة زعيم المعارضة كوربين يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية

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