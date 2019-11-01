استمرار حَمَلات التطعيم لإعلان سنار خالية من “الكوليرا”

أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية سنار، المهندس طارق سعيد، حرص الوزارة على كلورة مياه الشرب وتوزيع الفرق المُدربة على محليات الولاية السبع لتغطية جميع موارد المياه السبب الرئيس في انتشار مرض “الكوليرا”.

وأعلن سعيد بحسب صحيفة الصيحة، استمرار حملة احتواء مرض “الكوليرا” بالتطعيم وحملات التوعية والتثفيف الصحي تُنفذها عدد من الجمعيات والمنظمات والشركاء في مقدمتهم منظمة الصحة العالمية و”اليونيسيف” و”صندوق إعانة المرضى الكويتي”، ضمن برنامج درء آثار الخريف.

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وأوضح أن المجهودات تشمل “كلورة” مصادر مياه الشرب داخل وخارج شبكات المياه بمحليات الولاية بجانب حملات إصحاح البيئة وبرامج تعزيز الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)