ولاة ووزراء رموز “النظام السابق” يؤازرون أسر المعتقلين

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : أخبار شارك عدد من المسؤولين السابقين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أسر المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق أمام مجلس الوزراء أمس الأول.. من الذين شاركوا ولاة غرب دارفور د. خليل عبد الله وفضل المولى الهجا ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ووالي وسط دارفور الأسبق الشرتاي جعفر عبد الحكم إلى جانب الوزير الأسبق عادل عوض وعدد من الوزراء الولائيين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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