شرط وحيد لـ”بشه الصغير” قبل تجديد عقده مع الهلال

أبدى محمد مختار (بشه الصغير) لاعب وسط الهلال رغبته في البقاء مع الهلال وتجديد عقده مع النادي لفترة قادمة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته معه لجنة التسجيلات أمس، ولكن وضع شرطاً وحيداً لتجديد عقده وهو استلام متأخراته طرف النادي والبالغة 500 ألف جنيه سوداني وأنه لن يدخل في اي تفاوض قبل استلام مستحقاته القديمة.

ومن المعروف أن عقد بشه الصغيرة انتهى أمس الخميس مع الهلال، وسيواصل مع الفريق حتى يناير حسب قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم على أن يدفع له الهلال الراتب مضاعف حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)