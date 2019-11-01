العثور على جثة خمسيني بأحد مباني تحت التشييد

عثرت شرطة الحاج يوسف على جثة رجل في العقد الخمسين من عمره متوفي بأحد مباني تحت التشييد بالقرب من موقف مايو بالحاج يوسف، وبحسب إفادات المصدر إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود جثة بأحد مباني تحت التشييد بالقرب من موقف المواصلات، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة من تيم المسرح إلى مكان الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأرسل الجثمان إلى مستشفى البان جديد للتأكد من الوفاة، ومن ثم إلى المشرحة للمعرفة أسباب الوفاة، ودونت الشرطة بلاغاً تحت نصر المادة (51) من قانون الإجراءات المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)