الدية الكاملة لأم بقتل ابنتها بأم درمان

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
أصدرت محكمة الأسرة والطفل حكماً يقضي بدفع الدية الكاملة، لاتهامها بقتل ابنتها البالغة من العمر سبعة عشر عاماً بحبسها داخل غرفة وتكتيفها بالحبال ومنع الطعام عنها إلا من فتحة الشباك، وبرؤية أشقائها لها ساقطة على الأرض تم الاتصال بأحد أقاربهم الذي حضر إلى المنزل ليقوم بكسر الغرفة ليعثر على الإبنة متوفية، وبإخطار الشرطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة حيث أكد الطبيب الشرعي تعرض الابنة للعنف الجسدي.
وبالقبض على الأم أقرت بضربها لابنتها بغرض التأديب لتصدر المحكمة حكمها على الأم بالدية والاكتفاء بالمدة التي قضتها بالحراسة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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