بلاغ ضد محاسبة بمطعم شهير متهمة باختلاس نصف مليار

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : حوادث حددت محكمة جنايات بحري جلسة 14/11/2019 للنطق بالحكم في مواجهة محاسبة بمطعم شهير، وذلك لاتهامها باختلاس مبلغ نصف مليار من حسابات المطعم، وذلك على حسب تقرير مراجع للحسابات. Advertisements وكانت الشرطة قد دونت بلاغاً بالحادثة ليتم التحري مع الموظفة، وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة ليتولى الدفاع عن المتهمة الأستاذ عبد الوهاب سامبا، وبعد سماع المحكمة لإفادات المتحري في البلاغ وشهود الإتهام وسماع المتهمة وشهود الدفاع حددت المحكمة جلسة للحكم في البلاغ، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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