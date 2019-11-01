فقدان خمسيني والعثور عليه متوفياً بالقرب من شواية شهيرة بشرق النيل

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
دونت شرطة الجريف بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره بالقرب من إحدى الشوايات الشهيرة بالجريف.
وبالعودة للتفاصيل نجد أن ابن المتوفي قد تقدم بتدوين بلاغ فقدان قبل العثور على جثته بيومين فقط، وفور العثور عليه تم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادثة واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاري التحري، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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