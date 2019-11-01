فقدان خمسيني والعثور عليه متوفياً بالقرب من شواية شهيرة بشرق النيل

دونت شرطة الجريف بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره بالقرب من إحدى الشوايات الشهيرة بالجريف.

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وبالعودة للتفاصيل نجد أن ابن المتوفي قد تقدم بتدوين بلاغ فقدان قبل العثور على جثته بيومين فقط، وفور العثور عليه تم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادثة واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاري التحري، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)