توجيه تهمة خيانة الأمانة والثراء الحرام لـ”يوسف كبر”

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
على إثر التحريات التي قامت بها نيابة مكافحة الفساد مع نائب الرئيس “السابق” محمد يوسف كبر، وذلك بعد أن تم ضبط عملية تحويل مالية كبيرة ليوسف كبر في حساب ابنته، ليتم التحري حول هذه التحويلة في هذا التوقيت والهدف منها.
وبالتحري مع محمد يوسف كبر أفاد بأنه قام بتحويل هذه المبالغ حتى تتمكن أسرته من سداد ما تحتاجه من ملتزمات، وشككت النيابة من مصدر هذه الأموال لتقوم بتوجيه الاتهام لـ”كبر” بخيانة الأمانة والثراء الحرام، ويتابع المتحري الإجراءات لإكمال ملف البلاغ لرفعه إلى جهات الاختصاص للفصل فيه، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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