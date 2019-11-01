خطوة باتجاه تصحيح المسار

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الخبر الذى نشرته صحيفة التيار الصادرة يوم الاربعاء عن بداية الانسحاب التدريجى لقوات الدعم السريع من اليمن ، هذا الخبر يعتبر خطوة عملية مهمة فى سلسلة التحولات التى دلت عليها المؤشرات منذ مدة وكان اخرها كلام السيد الرئيس عبد الفتاح البرهان الذى قال يومها ان قواتنا فى اليمن ليست فى محور ضد اخر ولاتمارس مهاما قتالية مباشرة وانما تقدم خدمات هندسية وطبية وعمليات مدنية اخرى كما فى قطاعات الطرق والكهرباء على حسب افادة الفريق البرهان ، وقد فهم الكثيرون يومها ان هذا الكلام مقدمة لما سيتلوه من خطوات اكثر وضوحا واشد صراحة لكن لم يكن اكثر المتفائلين يتوقع ان تتمثل الخطوة فى بداية الانسحاب الفعلى لقوات الدعم السريع وان يبلغ العدد المنسحب عشرة الف جندى وهو رقم لايستهان به ويمكن ان يشكل تاثيرا فى ارض المعركة ، كما انه لايخفى على احد ان اعلان الخبر من قبل الفريق حميدتى له دلالة واضحة وهو الذى سبق ان صرح بانهم باقون فى اليمن الى ان تحقق قوات التحالف سبب انتشارها فى اليمن وهاهو الفريق حميدتى يعلن الانسحاب التدريجى من اليمن والتحالف العربى فى اسوا اوضاعه بعد الضربات العسكرية المحكمة التى شنها الجيش واللجان الشعبية فى اليمن على المرتزقة والغزاة وبالذات فى عملية نصر من الله التى تم فيها اسر الفى جندى من السعوديين واليمنيين .

السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو ابلغ الاجتماع الثلاثي لـ”السيادي”، ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، بسحب”عشرة” آلاف من قواته المتواجدين في اليمن.

وقالت صحيفة التيّار الصادرة ”الأربعاء” بحسب مصادرها إنّ دقلو ذكر في الاجتماع الثلاثي بالقصر الرئاسي، أنّ عشرة آلاف من قواته انتهت مدتهم باليمن، وعادوا إلى البلاد.

وأشارت إلى أنّ حميدتي أكّد بأنّه لن يرسل قواتٍ بديلة عنهم.

وقال” إنّ الانسحاب التدريجي لقواته من اليمن قد بدأ فعليًا”.

ان هذا الخبر كما قلنا يمثل تحولا جيدا فى الموقف السودانى باتجاه تصحيح المسار ونأمل ان ياتى قريبا ذلك اليوم الذى يتم فيه الانسحاب الكامل من اليمن وتنتهى مشاركتنا فى هذه الحرب الظالمة.