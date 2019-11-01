نصيحة دكتور غازي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الدكتور غازي صلاح الدين العتبانى من القيادات الانقاذية البارزة التى تولت مناصب هامة فى الدولة والحزب الى وقت انفصاله وتكوينه حزبه – حركة الاصلاح الآن – ، وهو ممن اضطلعوا بدور رئيسى فى العشرية الاولى ثم عمد مع اخوته الى احداث التغيير والتحول الكبير الذى ابتدرته مذكرة العشرة وافضى الى المفاصلة والشقاق بين الاسلاميين وانقسامهم الذى تلته انقسامات ومنها حركة الاصلاح الان التى باينت المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى وهناك اخرون فى الساحة كلهم اسلاميون وكلهم يخالفون بعضهم بعضا وسوف تستمر لعنة الخلافات والتشرذم تطاردهم ولن يفلحوا فى الخلاص منها.

الدكتور غازى احد اعمدة النظام المهترئ واحد الذين مهدوا للبشير ان يصبح الفرعون الابرز فى قائمة الفراعين الطغاة فى حكام منطقتنا ولاحقا طاله سوط الفرعون ونال منه الطاغية وقبل السقوط بسنوات بل وقبل الثورة اتجه لاعلان مباينته للحكومة واتخذ النصح سبيلا بادئ الامر ثم جاهر بالمعارضة وخرج للعلن ولما جاءت الثورة وفى اسابيعها الاولى خرج مع اخرين عن احزاب الولاء للطاغية وانضم للحراك ومع ان كثيرا من الثوار كانوا يرفضون اعتباره منهم لكن الواقع كان يقول ذلك ، والان وقد سقط الطاغية وتشكلت حكومة الثورة وانتشر بين الناس مايعرف بالدولة العميقة وكتائب الظل فان ما لاشك فيه ان تقييم دكتور غازى لعمل اخوانه وقراءته لتحركاتهم وتقديمه النصح لهم لاشك ان ذلك مهم جدا ولابد من قراءته والتوقف عنده بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معه ، وادناه نصيحة دكتور غازى للاسلاميين وقراءته للاحداث وتقييمه للوضع ، فماذا يقول الخبر ؟ هيا لنقرأ معا :

ﺃﻛّﺪ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻣﺠﺪﺩًﺍ .ﻭﻗﺎﻝ ﻏﺎﺯﻱ ﺇﻥّ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥّ ﻳﺘﺄﻛّﺪﻭﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴّﺮ ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺷﺪّﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ – بحسب ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪًﺍ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ

انها نصيحة غازى للاسلاميين وتقييمه للوضع فهل يقبلون بقوله ؟ الله اعلم