السعودية ، الامر لايقف عند هيئة الترفيه.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصوات كثيرة ارتفعت فى السعودية ومناطق اخرى تخشى من خروج الامور عن السيطرة وتعدى المسالة هيئة الترفيه الى الانحلال والتحول الكامل فى الثقافة السعودية وظهور مالم يكن مألوفا كالغناء والرقص وفتح محلات الخمور والميسر وانتشار ظاهرة عدم الحجاب وصولا الى التعرى فى ظل السياسة التى انتهجها ولى العهد الامير محمد بن سلمان منذ صعوده الى دائرة المسؤولية حيث بدا فى عهده

الانفلات والتفسخ والانحلال الأخلاقي يزداد توسعاً

تقارير اعلامية غربية تحدثت عن أنه لم يعد خافياً على أحد التغيرات الكبيرة التي طالت السعودية؛ من تحولات اجتماعية دراماتيكية في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، صيف عام 2017.

الامير محمد بن سلمان انشأ مؤسسة رسمية أطلق عليها “هيئة الترفيه”، ووضع أحد رجاله المقربين على رأسها، وهنا يدور الحديث حول تركي آل الشيخ، وذلك لتنفيذ مهمة “تغيير وجه المملكة”، وسط صدمة لما يفعله هذا الرجل من ضرب القيم الاسلامية وقيم المجتمع السعودي المحافظ.

مايلفت النظر التعرى في قلب العاصمة الرياض، لأول مرة في تاريخها، وقد اقيمت مساء الـ31 من أكتوبر مباراة مصارعة نسوية، في إطار عرض “جوهرة التاج” للمصارعة الحرة، والذي يأتي ضمن موسم الرياض الترفيهي، الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل. ومن المعروف للقاصي والداني أن مباريات المصارعة النسوية تكون بملابس فاضحة أقرب إلى “البيكيني”، وهي الملابس التي ترتديها النساء الأجنبيات على شواطئ البحر. وبتحليل ما تضمنه موسم الرياض حتى الآن من فعاليات لا يبدو مستغرباً لدى المحللين إقامة فعاليات المصارعة النسوية، خاصة باستحضار “سباق الألوان”، الذي عرف مشاركة الآلاف وتضمن رقصاً مختلطاً بين الجنسين ومشاهد بعيدة عن القيم والعادات والأخلاق الإسلامية.

الوضع الان يُعيد إلى الأذهان ما حدث قبل عام ونصف؛ عندما احتضنت مدينة جدة (أواخر أبريل 2018) أول عرض للمصارعة بموجب عقد الاحتكار الذي وقعته السعودية ممثلة بتركي آل الشيخ، الذي كان يرأس آنذاك هيئة الرياضة، مع اتحاد (WWE)، بإقامة عروض المصارعة حصرياً داخل المملكة مدة 10 أعوام كاملة ، وكان عرض جدة قد شهد ظهور فتيات شبه عاريات على شاشة القناة الرياضية السعودية (رسمية).

المتخوفون راوا ان الامر تعدى هيئة الترفيه والدور المنوط بها الى الوقوع فى المحظور وهذا ما لم يظن الكثيرون ان الامور ستتدحرج اليه بهذه السرعة .