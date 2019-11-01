حمدوك إلى امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن اعتزام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التوجه الى الولايات المتحدة لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويعرقل بقاء السودان على اللائحة الأميركية السوداء أي خطوات جدية من شأنها تحسين وضعه الاقتصادي.

وبعد عودته من الولايات المتحدة مساء الخميس قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن البيان الختامي لاجتماع “اصدقاء السودان” أكد العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة الى تعزيز جهود السلام.

وكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الى الولايات المتحدة للدفع بهذا الاتجاه من خلال لقاءات تنظم له مع رؤساء اللجان في الكونغرس بجانب اجتماعات مع الحكومة الأميركية ورئيس البنك الدولي والرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان، في خطوة تعد روتينية.