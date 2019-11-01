شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية إنّه تمّ إحضار نائب الرئيس المخلوع، والي جنوب دارفور الأسبق محمد يوسف كبر إلى محكمة الخرطوم شمال، وسط إجراءاتٍ أمنية مشدّدة بتهم قضايا تتعلّق بالثراء الحرام وغسل الأموال.

وأشارت المصادر إلى أنّ قوات الدعم السريع طوّقت مقرّ المحكمة، واتخذت السلطات إجراءاتٍ أمنية مشدّدة.

وأوضحت أنّه تم إحضار كبر من سجن كوبر أمس”الخميس” للمحكمة، وقد جاء وهو في كامل أناقته، يرافقه حرس برتبة الملازم، لتدوين اعترافه القضائي لدى القاضي حامد صالح، في قضايا تتعلّق بالثراء الحرام وغسل أموال، واستمر الاعتراف زهاء الثلاث ساعات. المادة السابقة الأمة يطالب بمساءلة وزير الصحة الاتحادي المكلف بسبب تصريحاته الغير مسؤولة…. المقالة القادمة حمدوك إلى امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب….

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كانت هذه تفاصيل خبر والي جنوب دارفور الأسبق “كبر” بمحكمة الخرطوم شمال بتهمة الفساد والثراء الحرام… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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