عابدون: تدابير لتنسيق شؤون اللاجئين والأجانب

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
قال والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون إن الولاية وضعت التدابير اللازمة التي تكفل إنفاذ القوانين والتشريعات لتنسيق شؤون اللاجئين والأجانب وذلك وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية لشؤون اللاجئين.
وأكد عابدون لدى مخاطبته افتتاح ورشة عمل الإطار القانوني والإداري لأذونات عمل اللاجئين التي نظمتها أمانة العمل بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالتعاون مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أكد اهتمام الحكومة بقضايا وشؤون اللاجئين والنازحين والأجانب.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل الدكتور عبد العاطي محمد خير بحسب صحيفة آخر لحظة، أكد اهتمام المجلس بقضايا وشؤون اللاجئين من خلال تدريبهم في مجال التدريب المهني والحرفي ودمجهم في سوق العمل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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