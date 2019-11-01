مستشار سلفاكير في الخرطوم اليوم

التاريخ: 01-نوفمبر-2019 فى : أخبار يصل الخرطوم اليوم مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للأمن القومي توت قلواك، للقاء كبار المسؤولين بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء لإطلاعهم على آخر الترتيبات الجارية بشأن المفاوضات المقبلة بالعاصمة جوبا. وقال قلواك لمصادر، إن جوبا تعمل جاهدة لاستكمال حلقات السلام التي بدأت بالتوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح. Advertisements وفي ذات السياق قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، إن رئيس الوساطة توت قلواك في حراك وتواصل مستمر مع الحكومة، مشيداً بالجهود التي يقوم بها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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