شبكة (فيسبوك) تزيل (15) حساباً روسياً استهدفت السودان

التاريخ: 01-نوفمبر-2019
قالت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيس بوك) إنها أزالت (15) حساباً من أصول روسية تركز على الشؤون الداخلية في السودان، وتمثل هذه الخطوة جزء من إزالة ثلاث شبكات روسية تحاول التدخل في السياسات الداخلية لثمان دول أفريقية بينها مدغشقر، أفريقيا الوسطى، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، الكاميرون، السودان وليبيا.
وقالت إدارة (فيس بوك) في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة: (قمنا بإزالة “17” حساباً، “18” صفحة ثلاث مجموعات ومجموعة جنسية في انستغرام تعود أصولهم إلى روسيا، وتركز بشكل أساسي على السودان)، وأضافت إن الأشخاص الذين يديرون هذه النشاطات استخدموا مزيج من الحسابات الحقيقية لمواطنين سودانيين وحسابات وهمية ومخترقة للتعليق والنشر وإدارة الصفحات والنشر كمؤسسات أخبارية بالإضافة إلى توجيه حركة المرور إلى مواقع خارج المنصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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