السيادي يناقش الأوضاع الصحية بكسلا

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في اجتماع المجلس الدوري يوم الخميس، بتلبية الحاجات العاجلة لمستشفى كسلا والمتمثلة في 100 سرير وملحقاتها، استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان بشأن الحالة الصحية العامة بالولاية.

وأوضح عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري بحسب صحيفة آخر لحظة، أن التوجيه يأتي استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان والخاص بالحالة الصحية العامة بالولاية، والتي وقف عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية كسلا.

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وأضاف شيخ إدريس أن الموضوع تم طرحه ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الخميس بالقصر الجمهوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)